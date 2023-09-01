Армия РФ пытается прорвать оборону в районе Новоегоровки, атакуют по 10-12 раз в день — ОВА

Оккупанты сосредоточились на попытках прорвать украинскую оборону Новоегоровки Луганской области, однако только теряют технику и личный состав. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

«Подавляющее большинство штурмов захватчиков сосредоточено на Новоегоровке. Полторы недели почти непрерывно россияне пытаются там найти слабое место в нашей обороне. Иногда атакуют по 10-12 раз в день. Но им ничего не удается — теряют личный состав и технику, в том числе и новейшие танки», — написал он.

Кроме того, не убавляет противник и количество авиационных налетов — вчера пострадали Новоегоровка и Белогоровка.

Также продолжает ухудшаться логистическое обеспечение личного состава оккупационных войск, о чем свидетельствует введение соответствующих ограничений отдельных воинских частей.

В частности, российской оккупационной администрации Сватовщины сообщено, что с сентября прекращается централизованное продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района.

Напомним, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ухудшается логистическое обеспечение российских военных, в связи с этим, вводятся ограничения в обеспечении продуктами воинских частей.