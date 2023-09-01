Армія РФ намагається прорвати оборону в районі Новоєгорівки, атакують по 10-12 разів в день — ОВА

Окупанти зосередилися на спробах прорвати українську оборону Новоєгорівки Луганської області, проте лише втрачають техніку та особовий склад. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

«Переважна більшість штурмів загарбників зосереджена на Новоєгорівці. Півтора тижні майже безперервно росіяни намагаються там знайти слабке місце у нашій обороні. Іноді атакують по 10-12 разів на день. Але їм нічого не вдається – втрачають особовий склад та техніку, у тому числі й нові танки», — написав він.

Крім того, не зменшує противник і кількість авіаційних нальотів — учора постраждали Новоєгорівка та Білогорівка.

Також продовжує погіршуватись логістичне забезпечення особового складу окупаційних військ, про що свідчить запровадження відповідних обмежень окремих військових частин.

Зокрема до російських окупаційних адміністрацій Сватівщини повідомлено, що з вересня припиняється централізоване продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей погіршується логістичне забезпечення російських військових, у зв'язку з цим запроваджуються обмеження у забезпеченні продуктами військових частин.