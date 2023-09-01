«Ранок почався не з кави». Під захопленим Маріуполем партизани підпалили базу окупантів

Під Маріуполем партизани підпалили ремонтну базу загарбників. Фото: Маріуполь. Опір

Під тимчасово окупованим Маріуполем партизани підпалили чергову військову ремонтну базу окупантів вранці, 1 вересня. Про це повідомив Telegram-канал «Маріуполь. Спротив».

Наголошується, цього разу підпал стався у Новоазовському районі, біля села Безіменне.

«Доброго ранку. Ранок, який почався не з кави, а зі сірників. Хто там веде облік? Ремонтна база біля Безіменного Новоазовського району знову трохи втомилася. От біда», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території тимчасово захопленого окупантами Маріуполя місцеві партизани виявили та підпалили базу російських загарбників.