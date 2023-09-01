В Украине впервые установили требования к обустройству мест проживания переселенцев 

Кабинет министров впервые установил требования к обустройству мест временного проживания переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
«Сегодня Кабмин принял постановление, утверждающее порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Оно впервые определяет механизм создания и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ», - говорится в сообщении.
В частности, предусмотрено:
В связи с чем областные и Киевская городская военная администрация обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.
Кроме того, решением правительства поручено военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания, а также утвердить список таких мест на территории соответствующей области.