В Украине впервые установили требования к обустройству мест проживания переселенцев 

Кабинет министров впервые установил требования к обустройству мест временного проживания переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Сегодня Кабмин принял постановление, утверждающее порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Оно впервые определяет механизм создания и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ», - говорится в сообщении.



В частности, предусмотрено:

разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами,

устанавливаются требования к минимальной площади для одного койко-места,

устанавливаются требования к оборудованию кухнями, душевыми и туалетными комнатами, стиральными машинами и прочим.

устанавливаются требования к температурному режиму.

В связи с чем областные и Киевская городская военная администрация обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.



Кроме того, решением правительства поручено военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания, а также утвердить список таких мест на территории соответствующей области.