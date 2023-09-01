В Україні вперше встановили вимоги щодо облаштування місць проживання переселенців

Кабінет міністрів вперше встановив вимоги щодо облаштування місць тимчасового проживання переселенців. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



«Сьогодні Кабмін прийняв ухвалу, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Воно вперше визначає механізм створення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО», - йдеться у повідомленні.



Зокрема, передбачено:

поділ приміщень на місця загального користування та з обладнаними ліжко-місцями,

встановлюються вимоги до мінімальної площі для одного ліжко-місця,

встановлюються вимоги до обладнання кухнями, душовими та туалетними кімнатами, пральними машинами та ін.

встановлюються вимоги до температурного режиму.

У зв'язку з чим обласні та Київська міська військова адміністрація зобов'язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів.



Крім того, рішення уряду доручено військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити список таких місць на території відповідної області.