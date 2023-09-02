Обстрел Донецкой области: один человек убит, трое ранены

Армия страны-агрессора продолжает вести прицельный огонь по мирным жителям Донецкой области. В результате обстрелов, за последние сутки погиб один житель и трое людей получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По словам главы региона, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко



Согласно статистике, с момента полномасштабного вторжения, в Донецкой области было убито 1677 человек, а также ранено 4064.

Ранее, первого сентября, оккупанты убили одного человека, также известно о пострадавшем.