Обстріл Донецької області: одна людина вбита, троє поранені

Армія країни-агресора продовжує вести прицільний вогонь по мирних жителях Донецької області. Внаслідок обстрілів, за останню добу загинув один мешканець та троє людей отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За словами очільника регіону, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко



Згідно зі статистикою, з моменту повномасштабного вторгнення, на Донеччині було вбито 1677 осіб, а також поранено 4064.

Раніше першого вересня окупанти вбили одну людину, також відомо про постраждалого.