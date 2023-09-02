Риск применения ядерного оружия с территории Беларуси – нулевой — Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что смысла в размещении ядерного оружия на территории Беларуси не было. Об этом он рассказал в интервью каналу «1+1».



По его мнению, первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию соседнего с Украиной государства буквально несколько дней назад.



«Это большая геополитическая игра. Каков смысл размещать ядерное оружие в Беларуси? Когда [россияне] говорят, что это в противовес блоку НАТО, то какой смысл ставить ядерное оружие на передовой линии – оно будет либо уничтожено, либо захвачено», — отметил глава ГУР.



В оригиналах документов о результатах тренировок, которые проводил противник, Буданов заметил некрасивые для Беларуси отчеты. В них российское 12-е главное управление, отвечающее именно за эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы «Искандер», которые есть в Беларуси в небольшом количестве, была признана полная неготовность к эксплуатации подобного вооружения.

Он также добавил, что Россия постоянно пытается поднимать ставки, играя в большую политику.



«Это исключительно такое средство для повышения ставок в большой геополитической игре: Россия верит, что она до сих пор в нее играет, а она уже не играет – это ею уже играют», — заключил Кирилл Буданов.

Ранее, глава ГУР уверил, что в РФ планируют дополнительно призвать 450 000 человек на захватническую войну против Украины.