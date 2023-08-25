В России планируют мобилизовать дополнительно 450 тысяч человек — Буданов

В РФ рассматривают вариант призвать дополнительно 450 тысяч человек. Фото: LIGA.net

В России планируют дополнительно призвать 450 000 человек на захватническую войну против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

По его словам, мобилизация в России не прекращалась. Кроме того, в стране каждый месяц призывают мужчин на войну в Украину.

«То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немного меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется «скрытая мобилизация». Есть такой термин. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч», — сказал он.

Буданов отметил, что новая волна мобилизации в России не состыкуется с заявлениями российских властей о якобы минимальных потерях на фронте.

«Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет», — подчеркнул он.

Напомним, на захваченных территориях Украины РФ принудительно мобилизовала на войну от 55 000 до 60 000 мужчин.