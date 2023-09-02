Ризик застосування ядерної зброї з території Білорусі – нульовий — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що сенсу розміщення ядерної зброї на території Білорусі не було. Про це він розповів в інтерв'ю каналу «1+1».



На його думку, перші російських ядерні боєголовки було доставлено на територію сусідньої з Україною держави буквально кілька днів тому.



«Це велика геополітична гра. Який сенс розміщувати ядерну зброю у Білорусі? Коли [росіяни] кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії – її буде знищено або захоплено», — зазначив очільник ГУР.



В оригіналах документів про результати тренувань, які проводив супротивник, Буданов помітив негарні для Білорусі звіти. У них російське 12-те головне управління, яке відповідає саме за ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи «Іскандер», які є в Білорусі в невеликій кількості, було визнано повну неготовність до експлуатації такого озброєння.

Він також додав, що Росія постійно намагається підіймати ставки, граючи у велику політику.



«Це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: Росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає - це вже нею грають», - підсумував Кирило Буданов.

Раніше глава ГУР запевнив, що у РФ планують додатково призвати 450 000 осіб на загарбницьку війну проти України.