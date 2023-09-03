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Россия атаковала Одесскую область «шахедами»

03 сентября 2023, 07:47

Россия атаковала Одесскую область «шахедами»

 Сегодня ночью, третьего сентября, российские оккупанты совершили несколько атак, выпустив 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Об этом сообщило командование ВС вооруженных сил Украины. 

Силам обороны удалось сбить 22 БпЛА в южных районах Одесской области. Массированная атака длилась более трех с половиной часов.

Атака беспилотниками «Шахед» Одесской области. Фото: ВС ВСУ

В результате попадания в припортовую инфраструктуру возник пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских лицах. 

По сообщениям ВС Украины, противник проявляет активность на юго-восточном направлении. Есть риск применения вражеской тактической авиации. 

Напомним, ночью, 25 августа, РФ осуществила две ракетных атаки на Одесскую область.

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