Россия атаковала Одесскую область «шахедами»

Сегодня ночью, третьего сентября, российские оккупанты совершили несколько атак, выпустив 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Об этом сообщило командование ВС вооруженных сил Украины.



Силам обороны удалось сбить 22 БпЛА в южных районах Одесской области. Массированная атака длилась более трех с половиной часов.

Атака беспилотниками «Шахед» Одесской области. Фото: ВС ВСУ

В результате попадания в припортовую инфраструктуру возник пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских лицах.



По сообщениям ВС Украины, противник проявляет активность на юго-восточном направлении. Есть риск применения вражеской тактической авиации.

Напомним, ночью, 25 августа, РФ осуществила две ракетных атаки на Одесскую область.