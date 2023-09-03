Росія атакувала Одеську область «шахедами»

Сьогодні вночі, третього вересня, російські окупанти здійснили кілька атак, випустивши 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Про це повідомило командування ЗС збройних сил України.



Силам оборони вдалося збити 22 БПЛА у південних районах Одеської області. Масована атака тривала понад три з половиною години.

Атака безпілотниками "Шахед" Одеської області. Фото: НД ЗСУ

Внаслідок влучання в припортову інфраструктуру виникла пожежа. Пожежники оперативно ліквідували спалах. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб.



За повідомленнями ЗС України, противник виявляє активність на південно-східному напрямку. Є ризик застосування ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, вночі, 25 серпня, РФ здійснила дві ракетні атаки на Одеську область.