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Оккупанты на захваченных областях распространяют очередную пропаганду на детей — ЦНС

04 сентября 2023, 16:41

Оккупанты на захваченных областях распространяют очередную пропаганду на детей — ЦНС

На временно захваченных территориях оккупанты проводят в детских садах «учения» по действиям в случае «проникновения украинских ДРГ». Об этом сообщают в пресс-службе Центра национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях идет политика геноцида, когда россияне уничтожают целое поколение украинцев путем изменения их самоидентификации. Пропаганда работает с детьми, начиная с детсадов.

«Так, россияне провели «учения» для дошкольников на случай проникновения украинских ДРГ в детсад, которые по легенде планируют украсть детей. То есть, детей учатся защищаться от украинцев», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре оккупанты планируют провести в Москве форум «классных руководителей», где учителям объяснят, как правильно промывать мозги детям. На мероприятие планируют отвезти около 3 тыс. педагогов из временно оккупированных территорий (включая российских гастролеров).

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне ищут новых пропагандистов среди местного населения. 

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