Окупанти на захоплених областях розповсюджують чергову пропаганду на дітей — ЦНС

На тимчасово захоплених територіях окупанти проводять у дитячих садках «навчання» щодо дій у разі «проникнення українських ДРГ». Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.

Наголошується, що на тимчасово окупованих територіях йде політика геноциду, коли росіяни знищують ціле покоління українців шляхом зміни їхньої самоідентифікації. Пропаганда працює з дітьми, починаючи з дитсадків.

«Так, росіяни провели «навчання» для дошкільнят на випадок проникнення українських ДРГ до дитсадка, які за легендою планують вкрасти дітей. Тобто дітей навчаються захищатись від українців», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні окупанти планують провести у Москві форум «класних керівників», де вчителям пояснять, як правильно промивати мозок дітям. На захід планують відвезти близько 3 тис. педагогів із тимчасово окупованих територій (включаючи російських гастролерів).

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни шукають нових пропагандистів серед місцевого населення.