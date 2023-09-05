Нацгвардейцы уничтожили 23-мм зенитную установку ВС РФ в Донецкой области

Украинские военнослужащие уничтожили российскую 23-мм зенитную установку (ЗУ-23-2) на одном из участков фронта Донецкой области. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

«Бойцы 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» в составе Сил обороны эффективно выполняют задачи и удерживают определенные участки фронта Донецкой области. Уничтожают живую силу и огневые средства противника. На видео уничтожение российской 23-мм зенитной установки (ЗУ-23-2)», — написал он.

По словам военного, эта советская установка до сих пор используется для поражения воздушных целей на небольших высотах, в том числе дронов, легкобронированной техники и пехоты.

Отметим, что в течение прошлой недели гвардейцы в районе ведения боевых действий уничтожили 33 артиллерийских системы оккупантов, 4 миномета, 1 ЗРК и 1 российский ТОС-1А «Солнцепек».

Напомним, на Лиманском и Купянском направлениях ВС РФ более 700 раз атаковали позициям Сил обороны Украины из различных артиллерийских систем и нанесли 15 авиационных ударов.