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Нацгвардійці знищили 23-мм зенітну установку ЗС РФ у Донецькій області

05 вересня 2023, 09:15

Нацгвардійці знищили 23-мм зенітну установку ЗС РФ у Донецькій області

Українські військовослужбовці знищили російську 23-мм зенітну установку (ЗУ-23-2) на одній із ділянок фронту Донецької області. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

«Бійці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» у складі Сил оборони ефективно виконують завдання та утримують певні ділянки фронту Донецької області. Знищують живу силу та вогневі засоби противника. На відео знищення російської 23-міліметрової зенітної установки (ЗУ-23-2)», — написав він.

За словами військового, ця радянська установка досі використовується для ураження повітряних цілей на невеликих висотах, зокрема дронів, легкоброньованої техніки та піхоти.

Зазначимо, що протягом минулого тижня гвардійці в районі ведення бойових дій знищили 33 артилерійські системи окупантів, 4 міномети, 1 ЗРК та 1 російський ТОС-1А «Сонцепьок».

Нагадаємо, на Лиманському та Куп'янському напрямках ЗС РФ понад 700 разів атакували позицій Сил оборони України з різних артилерійських систем та завдали 15 авіаційних ударів.

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