На Таврическом направлении ВСУ за сутки разбили 3 склада БК и командный пункт ВС РФ

На Таврическом направлении за прошедшие сутки ВС РФ 13 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 788 обстрелов, нанесли 1 ракетный и 24 авиаудара. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач.



За последние сутки, по словам Тарнавского, потери российской армии составили 172 человека, из них безвозвратные — 63, раненые — 106, в плен ВСУ попали трое захватчиков.



«Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 2 ББМ, 7 артиллерийские системы и минометы, 2 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага», — заявил военный.

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