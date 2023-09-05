На Таврійському напрямку ЗСУ за добу розбили 3 склади БК та командний пункт ЗС РФ

На Таврійському напрямку за минулу добу ЗС РФ 13 разів атакували позиції ЗСУ та здійснили 788 обстрілів, завдали 1 ракетного та 24 авіаударів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.



За останню добу, за словами Тарнавського, втрати російської армії склали 172 особи, з них безповоротні — 63, поранені — 106, у полон ЗСУ потрапили троє загарбників.



«Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 2 ББМ, 7 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога», — заявив військовий.

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