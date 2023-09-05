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Украина конфисковала у белорусов и россиян авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан»

05 сентября 2023, 15:19

Украина конфисковала у белорусов и россиян авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан»

Авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура Авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура

Генпрокуратура Украины национализировала активы Минобороны РБ и группы компаний РФ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иски Министерства юстиции Украины к Министерству обороны РБ и группе компаний Волга-Днепр РФ. В доход государства изъяты принадлежащие им активы – авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан».

Авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура

По данным следствия, с целью ремонта и продления срока эксплуатации на государственном предприятии находились авиационные двигатели к самолетам АН-124-100 «Руслан», принадлежащим Министерству обороны РБ и российской группе компаний «Волга-Днепр».

В настоящее время двигатели изъяты и на них наложен арест. В Высшем антикоррупционном суде прокуроры доказали, что российская группа компаний «Волга-Днепр» способствовала нанесению существенного ущерба национальной безопасности Украины.

Авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура

Россия привлекала самолеты АН «Руслан» для подготовки и проведения полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Этими самолетами транспортировали военную технику, доставляли военные грузы и товары двойного назначения из других стран на территорию России.

Авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан». Фото: Нацполиция

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