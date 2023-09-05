Україна конфіскувала у білорусів та росіян авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан»

Авіаційні двигуни до літаків АН "Руслан". Фото: Генпрокуратура

Генпрокуратура України націоналізувала активи Міноборони РБ та групи компаній РФ. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.



Вищий антикорупційний суд задовольнив позови Міністерства юстиції України до Міністерства оборони РБ та групи компаній Волга-Дніпро РФ. У дохід держави вилучено активи, що належать їм, – авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан».

Авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, з метою ремонту та продовження терміну експлуатації на державному підприємстві знаходилися авіаційні двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан», які належать Міністерству оборони РБ та російській групі компаній «Волга-Дніпро».



Наразі двигуни вилучено і на них накладено арешт. У Вищому антикорупційному суді прокурори довели, що російська група компаній «Волга-Дніпро» сприяла заподіянню суттєвої шкоди національній безпеці України.

Авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан». Фото: Генпрокуратура

Росія залучала літаки АН «Руслан» для підготовки та проведення повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цими літаками транспортували військову техніку, доставляли військові вантажі та товари подвійного призначення з інших країн територію Росії.

Авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан». Фото: Нацполіція

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