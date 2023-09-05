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Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка

05 вересня 2023, 20:35

Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.

Відповідний указ №558/2023 було опубліковано на сайті глави української держави.

«Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», — йдеться у тексті документа.

Як повідомлялося, у вівторок Кабінет міністрів України погодив звільнення голови ОВД Павла Кириленка. Верховна Рада має намір призначити її на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Павла Кириленка можуть призначити головою Антимонопольного Комітету України.

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