Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.



Відповідний указ №558/2023 було опубліковано на сайті глави української держави.



«Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», — йдеться у тексті документа.



Як повідомлялося, у вівторок Кабінет міністрів України погодив звільнення голови ОВД Павла Кириленка. Верховна Рада має намір призначити її на посаду голови Антимонопольного комітету України.



Павла Кириленка можуть призначити головою Антимонопольного Комітету України.