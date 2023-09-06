Нічна атака «Шахедами» по Одеської області: загинув працівник агропідприємства, зафіксовано пожежі

Російські військові атакували Одеську область ударними дронами сьогодні вночі, 6 вересня. Через обстріл загинув співробітник аграрного підприємства. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район на Одещині ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула», — написав він.

Кіпер уточнив, що співробітник агропідприємства внаслідок атаки отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Також у кількох населених пунктах зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, 14 серпня російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр», всі цілі були вражені силами протиповітряної оборони.