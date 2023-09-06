В Румынии подтвердили, что обломки российского дрона упали на территории страны

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника, атаковавшего 4 сентября Одесскую область, упали на румынскую территорию. Об этом пишет CNN.



Обломки нашли в уезде Тулча, в районе города Плауру на границе с Украиной. По словам министра, они не представляют угрозы.



«Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона», — заявил министр.



В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе «Шахед» портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.



Министерка иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отрицала, что российские дроны падали на территории ее страны.