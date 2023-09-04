Кулеба: У нас есть фотодоказательства падения дронов на территории Румынии

У Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Reuters.



«У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая реакция», — сказал он.



Глава МИД напомнил, что падение российских дронов на территории Румынии, которая является членом НАТО, произошло во время очередной атаки на украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай.



В свою очередь министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отрицает, что российские дроны падали на территории ее страны.



4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщил, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии.



Также в ночь на 4 сентября во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские беспилотники «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.