У Румунії підтвердили, що уламки російського дрона впали на території країни

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника, який атакував 4 вересня Одеську область, впали на румунську територію. Про це пише CNN.



Уламки знайшли у повіті Тулча, у районі міста Плауру на кордоні з Україною. За словами міністра, вони не становлять загрози.



«Ми обстежили дуже велику територію, у тому числі й ту, про яку велися дискусії у публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території було знайдено фрагменти, які можуть бути від дрону», — заявив міністр.



У ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували дронами-камікадзе «Шахед» портову інфраструктуру України в Одеській області.



Міністерка закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску заперечувала , що російські дрони падали на території її країни.