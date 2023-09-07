Российская армия обстреляла Донецкую область: 19 человек погибло и 38 ранено

За прошедшие сутки армия РФ нанесла удар сразу по нескольким населенным пунктам Донецкой области, убив мирных жителей в Константиновке, Северске и Новоукраинке.



В результате обстрела российскими оккупантами центрального рынка в Константиновке погибли 17 человек, 32 человека получили ранения, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам завершения поисково-спасательной операции.



По сообщениям Донецкой ОВА, в Северске был убит мирный житель, еще трое получили ранения. В Новоукраинке также погиб один человек, а в Торецке ранены двое гражданских. Вдобавок в Великой Новоселке один человек получил ранения.

Ранее после обстрела российскими войсками центрального рынка в Константиновке была завершена поисково-спасательная операция.