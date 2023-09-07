Російська армія обстріляла Донецьку область: 19 людей загинуло та 38 поранено

Минулої доби армія РФ завдала удару відразу по кількох населених пунктах Донецької області, вбивши мирних жителів у Костянтинівці, Сіверську та Новоукраїнці.



Внаслідок обстрілу російськими окупантами центрального ринку в Костянтинівці загинули 17 людей 32 особи отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.



За повідомленнями Донецької ОВА, у Сіверську було вбито мирного жителя, ще троє отримали поранення. У Новоукраїнці також загинула одна людина, а в Торецьку було поранено двох цивільних. До того ж у Великій Новосілці одна людина отримала поранення.

Раніше після обстрілу російськими військами центрального ринку в Костянтинівці було завершено пошуково-рятувальну операцію.