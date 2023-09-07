В Кривом Роге информатор «сливал» направления полетов боевой авиации ВСУ

Вертолет ВСУ. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровской области. Об этом в своем telegram сообщило СБУ.



Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте. Получившуюся информацию он передавал через соцсеть «Вконтакте» в виде фотографий с координатами.

Информатор оккупантов из Кривого Рога. Фото: СБУ

По данным следствия, «помощником» россиян оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.



Он вышел на свою знакомую из Краснодара, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак России могли попасть к оккупантам.

Ранее двух жителей Донецкой области осудили за помощь оккупантам.