У Кривому Розі інформатор «зливав» напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

Вертоліт ЗСУ. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одного інформатора, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Про це у своєму telegram повідомило СБУ.



Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гелікоптерів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він передавав через соцмережу «Вконтакте» у вигляді фотографій із координатами.

Інформатор окупантів із Кривого Рогу. Фото: СБУ

За даними слідства, «помічником» росіян виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.



Він вийшов на свою знайому з Краснодара, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак Росії могли потрапити до окупантів.

Раніше двох мешканців Донецької області засудили за допомогу окупантам.