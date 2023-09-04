Указывали места дислокации ВСУ. Двух жителей Донецкой области осудили за помощь оккупантам

Жители Донецкой области приговорены к 12 и 14 годам за решеткой. Фото: Офис Генпрокурора

Двое граждан Украины проведут более 10 лет за решеткой за государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в 2018 году жительница города Новогродовка, находясь во временно оккупированном Донецке, дала согласие представителю спецслужб России осуществлять подрывную деятельность против нашего государства.

«Женщина собирала данные о местоположениях подразделений ВСУ, в том числе через личные знакомства с военнослужащими и правоохранителями. Она тайком наносила красной краской рядом с этими объектами специальные метки, фотографировала их и отправляла снимки с координатами на карте через мессенджер в соцсети участнику военизированных формирований фейковой республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, осужденная докладывала оккупантам о численности украинских защитников и раскрывала направления движения техники. Известно, что за каждое свое сообщение она получила от российских спецслужб 2000 грн.

Также житель Лимана пошел на сотрудничество с оккупантами в апреле 2023 года, уже после деоккупации города украинскими военными. Используя аккаунт в соцсети, он «сливал» места их дислокации знакомому из танковой роты тактической группы «ДНР».

Также описывал места пребывания полицейских, участвовавших в документировании ужасных последствий пребывания оккупантов в регионе. Особое внимание информатор уделял детализации координат объектов гражданской инфраструктуры города.

В пресс-службе отметили, что женщине назначено наказание в виде 12 лет заключения, а мужчине — 14 лет за решеткой.

Напомним, по материалам СБУ 15 лет тюрьмы грозит боевику ВС РФ, который воевал против ВСУ в Донецкой области.