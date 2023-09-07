«Мы готовы к вызовам»: спикер ВМС ВСУ рассказал о работе альтернативного «зернового коридора»

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военнослужащие делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судов, которые проходят по альтернативному «зерновому коридору». Об этом он сообщил во время брифинга сегодня, 7 сентября.

«Мы имеем четыре из четырех кейсов положительных по выходу гражданских судов из наших портов на южном побережье. Поэтому да, этот коридор работает. Он определен Военно-морскими силами как наиболее безопасный. В нашей зоне ответственности ВСУ делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность этих судов, и мы, соответственно, готовы к вызовам, которые могут произойти», — отметил он.

Отметим, что Украина создала альтернативный коридор в Черном море для экспорта зерна. По состоянию на 4 сентября 4 судна прошли морским коридором.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по вопросу восстановления черноморской «зерновой инициативы».