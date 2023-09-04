Эрдоган: Турция готова взять на себя посредничество по восстановлению «зерновой инициативы»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по вопросу восстановления черноморской «зерновой инициативы». Об этом он рассказал во время пресс-конференции по результатам встречи с Владимиром Путиным в Сочи.



По его словам, «зерновая инициатива» сыграла важную роль в том, чтобы предотвратить продовольственный кризис.



В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться в «зерновую сделку», после того, как будут выполнены все условия Москвы.



«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. И я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту (Турции)», — отметил Путин.



По его словам, «сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».



При этом Путин сказал, что Россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира.

17 июля Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской «зерновой инициативы», а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру Украины.



10 августа Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и обратно.