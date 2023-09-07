«Ми готові до викликів»: речник ВМС ЗСУ розповів про роботу альтернативного «зернового коридору»

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські військовослужбовці роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку суден, які проходять альтернативним «зерновим коридором». Про це він повідомив під час брифінгу сьогодні, 7 вересня.

«Ми маємо чотири з чотирьох кейсів позитивних по виходу цивільних суден із наших портів на південному узбережжі. Тому так, цей коридор працює. Він визначений Військово-морськими силами як найбезпечніший. У нашій зоні відповідальності ЗСУ роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку цих судів, і ми відповідно готові до викликів, які можуть відбутися», — зазначив він.

Зазначимо, що Україна створила альтернативний коридор у Чорному морі для експорту зерна. Станом на 4 вересня 4 судна пройшли морським коридором.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара готова взяти на себе посередництво щодо відновлення чорноморської «зернової ініціативи».