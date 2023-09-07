Столтенберг отреагировал на падение обломков беспилотника на территории Румынии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотного летательного аппарата, найденные на территории Румынии, были преднамеренной атакой Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters.

НАТО только спустя три дня после инцидента в Румынии решило высказаться об этой ситуации.

«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», — отметил он.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские беспилотники «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.

Вскоре в министерстве национальной обороны Румынии прокомментировала этот инцидент, заявив, что РФ не представляла прямой военной угрозы.

«Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямые военные угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии», — написали в пресс-службе.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии.