Столтенберг відреагував на падіння уламків безпілотника на території Румунії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не має інформації про те, що уламки безпілотного літального апарату, знайдені на території Румунії, були навмисною атакою Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters.

НАТО лише через три дні після інциденту в Румунії вирішило висловитись про цю ситуацію.

«У нас немає жодної інформації, яка вказує на навмисний напад з боку Росії, і ми очікуємо на результати розслідування, що триває», — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Незабаром у міністерстві національної оборони Румунії прокоментувала цей інцидент, заявивши, що РФ не була прямою військовою загрозою.

«Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямі військові загрози національній території або територіальним водам Румунії», — написали в пресслужбі.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії.