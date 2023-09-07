Американская разведка допускает возможность прорыва Украиной линий обороны РФ

После трех месяцев мучительно медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты. Об этом заявил Трент Мол, директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в интервью изданию The Economist.



Около южного села Роботино, украинские войска прорвали первую из трех оборонительных линий России. Сейчас ВСУ атакуют вторую линию.



«Если бы мы разговаривали об этом две недели назад, я был бы настроен несколько более пессимистично», — говорит Трент Мол.



Американский аналитик считает, что прорыв на второй линии защиты на самом деле довольно значительный. Дальнейший успех в продвижении на линии фронта будет зависеть от количества снарядов и погодных условий. Он также добавил, что недооценил волю к борьбе украинцев.



Его ведомство ошиблось в Ираке в 2014 году и Афганистане в 2021 году, где армии, построенные американцами, развалились почти в одночасье.

Напомним, в России за отказ воевать осуждают около 100 военнослужащих в неделю.



