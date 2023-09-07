Американська розвідка припускає можливість прориву Україною ліній оборони РФ

Після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів. Про це заявив Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) в інтерв'ю The Economist.



Біля південного села Роботине українські війська прорвали першу із трьох оборонних ліній Росії. Наразі ЗСУ атакують другу лінію.



«Якби ми розмовляли про це два тижні тому, я був би налаштований дещо песимістичніше», — каже Трент Мол.



Американський аналітик вважає, що прорив на другій лінії захисту насправді є досить значним. Подальший успіх у просуванні на лінії фронту залежатиме від кількості снарядів та погодних умов. Він також додав, що недооцінив волю до боротьби українців.



Його відомство помилилося в Іраку 2014 року та Афганістані 2021 року, де армії, побудовані американцями, розвалилися майже відразу.

Нагадаємо, у Росії за відмову воювати засуджують близько 100 військовослужбовців на тиждень.



