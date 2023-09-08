ГУР веде діалог ще з кількома російськими пілотами

Вчинок російського пілота Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер ВКС РФ Мі-8, може стати прикладом для інших російських льотчиків, у тому числі і для тих, з ким продовжується діалог. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов.



За словами голови ГУР, після спецоперації «Синиця» найвище військово-політичне керівництво держави-агресора «засмучене».



У зв'язку із цим ФСБ значно активізувала свою роботу. Російський льотчик Максим Кузьмінов, який наприкінці серпня викрав гелікоптер і, перелетівши кордон з Україною, здався ЗСУ, отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

Раніше головне управління розвідки МО України продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, яке було перехоплено розвідниками 23 серпня.



