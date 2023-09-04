ГУР показало российского пилота, который передал вертолет Ми-8 Украине

Захваченный ГУР Ми-8. Фото: ГУР

Главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа. Документальная картина, в которую вошли кадры спецоперации, была опубликована на YouTube канале ГУР.

В фильме рассказывается, каким образом российский пилот вышел на связь с украинской разведкой и что послужило причиной его поступка.



Лётчиком оказался Максим Кузьминов, он служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ — в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ.



По словам пилота он решился перегнать вертолет, когда находился недалеко от линии разграничения. Предварительно он связался с представителями военной разведки. Объяснил им свою ситуацию.

Российский пилот Максим Кузьминов. Кадр из видео

В ГУР предложили гарантии безопасности, новые документы, денежное вознаграждение. Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно перелет.



«Я понял, что нахожусь рядом с границей, связался, сказал давайте попробуем. Перелетел на предельно низкой высоте, в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной, дня три четыре никто ничего не понимал», — рассказал Кузьминов.



Вместе с вертолетом Ми-8, украинская разведка получила данные про секретное оборудование, системы связи и сеть аэродромов.

Захваченный ГУР Ми-8. Фото: ГУР

Российский пилот Максим Кузьминов уверен, что правда на стороне Украины, потому тут нет никаких «фашистов». Он также назвал войну против Украины геноцидом двух народов.

Напомним, в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины.