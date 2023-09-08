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Блінкен пригрозив санкціями та візовими обмеженнями поплічників «псевдовиборів» на окупованих територіях

08 вересня 2023, 13:00

Блінкен пригрозив санкціями та візовими обмеженнями поплічників «псевдовиборів» на окупованих територіях

Ентоні Блінкен пообіцяв санкції та візові обмеження «міжнародним спостерігачам» на псевдовиборах. Фото: соцмережі Ентоні Блінкен пообіцяв санкції та візові обмеження «міжнародним спостерігачам» на псевдовиборах. Фото: соцмережі

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив псевдовибори на окупованих територіях. За його словами, так звані «міжнародні спостерігачі» можуть потрапити під санкції та візові обмеження США. Про це йдеться у його офіційній заяві.

Блінкен назвав так звані «вибори» пропагандистською акцією Кремля.

«Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України. Ці так звані вибори проводяться майже через рік після того, як Кремль провів фіктивні референдуми та заявив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України, і понад дев’ять років минуло після того, як Росія заявила про анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя», — зауважив він.

Політик додав, що дії Росії свідчать про її кричущу зневагу до таких принципів Статуту ООН, як повага державного суверенітету та територіальної цілісності, які лежать в основі глобальної безпеки та стабільності. Також він пообіцяв санкції та візові обмеження «міжнародним спостерігачам».

«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в якості так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження», — резюмував держсекретар США.

Вибори відбудуться у так званий єдиний день голосування і триватимуть три дні — з 8 по 10 вересня. У РФ призначили «вибори» у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов розповів, що головною метою такого «волевиявлення» є насильницька мобілізація.

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