Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені

ЗС РФ ударили по ринку у Костянтинівка Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка

Російська армія обстріляла ринок у центральній частині Костянтинівки Донецької області, він знаходиться в районі ТЦ «Меркурій». Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео наслідків ударів.



З посиланням на очевидців атаки ЗС РФ повідомляється, що є поранені та загиблі.



За даними військових, удар був завданий системою С-300.



Журналісти «Радіо свобода» повідомляють, що, за попередньою інформацією, через удар загинули 16 осіб.





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