Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені

Російська армія обстріляла ринок у центральній частині Костянтинівки Донецької області, він знаходиться в районі ТЦ «Меркурій». Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео наслідків ударів.
З посиланням на очевидців атаки ЗС РФ повідомляється, що є поранені та загиблі.
За даними військових, удар був завданий системою С-300.
Журналісти «Радіо свобода» повідомляють, що, за попередньою інформацією, через удар загинули 16 осіб.
Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.