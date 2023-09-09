Мэр Краматорска извинился за нецензурную брань в адрес критиков

Глава городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко извинился за грубые высказывания в адрес критиков благоустройства прифронтового города за бюджетные деньги во время войны.



«Как бы я ни жалел за свои эмоции и брань, но это эмоции от обстоятельств. Простите меня, кого задел. Кроме отдельных придурковатых истуканов. Потому что жизнь не остановилась на клумбе, как бы кто-нибудь этого не желал для Краматорска. Краматорск: прифронтовой. С цветами, взрывами, жизнью и планами на будущее», — написал Гончаренко у себя в Facebook.



Ранее глава военной администрации Краматорска в комментариях в Facebook пообщался с критиками трат на озеленение прифронтового города, прибегая к грубостям и ненормативной лексике.



«Новости Донбасса» писали, что Краматорск является одним из крупнейших в Донецкой области заказчиком различных товаров и услуг за бюджетные средства. Некоторые из этих закупок вызывают вопросы у местных жителей, СМИ и активистов.