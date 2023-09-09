Мер Краматорська вибачився за нецензурну лайку на адресу критиків

Голова міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко вибачився за грубі висловлювання на адресу критиків благоустрою прифронтового міста за бюджетні гроші під час війни.



«Як би я не шкодував за свої емоції та лайку, але це емоції від обставин. Вибачте мені, кого зачепив. Окрім окремих пришелепкуватих бовдурів. Бо життя не зупинилось на клумбі, як би хтось цього не бажав для Краматорська. Краматорськ: прифронтовий. З квітами, вибухами, життям та планами на майбутнє», — написав Гончаренко у себе в Facebook.



Раніше голова військової адміністрації Краматорська в коментарях у Facebook поспілкувався з критиками витрат на озеленення прифронтового міста, вдаючись до грубостей та ненормативної лексики.



«Новини Донбасу» писали, що Краматорськ є одним із найбільших у Донецькій області замовником різних товарів та послуг за бюджетні кошти. Деякі з цих закупівель викликають питання у місцевих жителів, ЗМІ та активістів.