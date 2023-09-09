«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки

В оккупированном Донецке за прошедшие сутки, 8 сентября, погибла женщина. В группировке «ДНР» заявили, что она погибла в Кировском районе Донецка в результате обстрела.



Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке.



Повреждены 11 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах города.



Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка.



Также под обстрелами были оккупированные Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.

Как сообщалось, четыре жителя Донецкой области погибли за сутки в результате российских обстрелов. Семь человек ранены.