«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки

В оккупированном Донецке за прошедшие сутки, 8 сентября, погибла женщина. В группировке «ДНР» заявили, что она погибла в Кировском районе Донецка в результате обстрела.
Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке.
Повреждены 11 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах города.
Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка.
Также под обстрелами были оккупированные Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.
Как сообщалось, четыре жителя Донецкой области погибли за сутки в результате российских обстрелов. Семь человек ранены.