«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу

В окупованому Донецьку минулої доби, 8 вересня, загинула жінка. В угрупуванні «ДНР» заявили, що вона загинула у Кіровському районі Донецька внаслідок обстрілу.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 цивільних осіб у Петрівському, Куйбишівському районах Донецька, Олександрівці.



Пошкоджено 11 домобудівель у Київському, Куйбишівському районах міста.



Пошкоджено три об'єкти цивільної інфраструктури у Куйбишевському районі Донецька.



Також під обстрілами були окуповані Горлівка, Ясинуватський район та Макіївка.

Як повідомлялося, чотири мешканці Донецької області загинули за добу внаслідок російських обстрілів. Семеро людей поранено.