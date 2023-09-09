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«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу

09 вересня 2023, 11:36

«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу

В окупованому Донецьку минулої доби, 8 вересня, загинула жінка. В угрупуванні «ДНР» заявили, що вона загинула у Кіровському районі Донецька внаслідок обстрілу.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 цивільних осіб у Петрівському, Куйбишівському районах Донецька, Олександрівці.

Пошкоджено 11 домобудівель у Київському, Куйбишівському районах міста.

Пошкоджено три об'єкти цивільної інфраструктури у Куйбишевському районі Донецька.

Також під обстрілами були окуповані Горлівка, Ясинуватський район та Макіївка.

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Як повідомлялося, чотири мешканці Донецької області загинули за добу внаслідок російських обстрілів. Семеро людей поранено.

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