В ГУР МОУ заявили об увеличении количества желающих сдаться в плен военных РФ на 70%

После успешной спецоперации, во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8 РФ, количество желающих сдаться Украине военнослужащих РФ выросло на 70%. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Есть очень скачок по линии «Хочу жить» отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции «Синица» с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение в государственный проект «Хочу жить» — скачок произошел примерно на 70% за день», — заявил разведчик.

В тоже время Юсов сказал, что информация из Telegram-каналов о якобы готовности ГУР МОУ выделить лицу, которое передаст Украине российский истребитель МиГ, два миллиона долларов, «носит больше характер легенды и народной инициативы», подтвердив все же, что «вознаграждение за МиГ будет».



Ранее главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа.

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