У ГУР МОУ заявили про збільшення кількості охочих здатися в полон військових РФ на 70%

Після успішної спецоперації, під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 РФ, кількість охочих здатися Україні військовослужбовців РФ зросла на 70%. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Є дуже стрибок по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт «Хочу жить» – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день», — заявив розвідник.

Водночас Юсов сказав, що інформація з Telegram-каналів про нібито готовність ГУР МОУ виділити особі, яка передасть Україні російський винищувач МіГ, два мільйони доларів, «носить більше характер такої легенди і народної ініціативи», підтвердивши все ж таки, що «винагорода за МіГ буде».



Раніше головне управління розвідки МО України продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, який було перехоплено розвідниками 23 серпня.

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