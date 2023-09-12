Главе фейкового «избиркома Херсонской области РФ» грозит 10 лет тюрьмы

СБУ задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой – главы оккупационной «центральной избирательной комиссии» во временно захваченной Херсонской области. О новом подозрении преступнице сообщили в телеграм-канале спецслужбы.



Марина Захарова является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года. Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении при содействии агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году.

Коллаборантка Марина Захарова. Фото: СБУ



Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо «орден почета» за личный вклад в распространение оккупационного режима на юге Украины.



На этот раз фигурантка также выполняла задачи оккупантов по созданию видимости «избирательного процесса» и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток кремля.



По инициативе Захаровой представители «теризбиркомов» совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и «выбивали» из них «голоса». Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в столице задержали агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.