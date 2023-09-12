Голові фейкового «виборчкому Херсонської області РФ» загрожує 10 років ув'язнення

СБУ задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – голови окупаційної «центральної виборчої комісії» у тимчасово захопленій Херсонській області. Про нову підозру злочинниці повідомили у телеграм-каналі спецслужби.



Марина Захарова є одним із головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року. Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму РФ у 2022 році.

Колаборантка Марина Захарова. Фото: СБУ



Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо «орден пошани» за особистий внесок у поширення окупаційного режиму на півдні України.



Цього разу фігурантка також виконувала завдання окупантів щодо створення видимості «виборчого процесу» та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток Кремля.



З ініціативи Захарової представники «тервиборчкомів» спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи домівками місцевих мешканців та «вибивали» з них «голоси». Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у столиці затримали агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних атак Росії щодо об'єктів критичної інфраструктури столиці.