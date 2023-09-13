Удар по Севастополю зафіксували супутники NASA: ракети могли потрапити по бойових кораблях

Вид судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: firms

Територія Севастопольського морського заводу виглядає на світовій карті пожеж проекту FIRMS, зафарбована великими пікселями червоного кольору. Вогонь був зафіксований супутниками о 4 годині ночі за місцевим часом.



Як повідомляє російський телеграм-канал Shot, дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ» пошкоджені внаслідок атаки на Севастополь, вони спалахнули.

Імовірно, пошкоджені кораблі. Фото: соцмережі

«Ростов-на-Дону» росіяни застосовували для обстрілів України. Вже стало відомо про двох загиблих та 26 постраждалих.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.